Héli do INEM foi segunda opção para socorrer jovem

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O helicóptero do INEM foi a segunda opção do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para socorrer Beatriz Morganho, a jovem de 22 anos que perdeu a vida, na segunda-feira, na sequência de um acidente no IC1, em Ourique.Ao, o INEM esclareceu que às 10h04 - hora do alerta -, e considerando os "critérios de gravidade da vítima, foi acionada a Ambulância de Suporte Imediato de Vida [SUB] de Castro ... < br />