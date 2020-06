Hélices na cabeça ensinam crianças a manter distanciamento social devido ao coronavírus

O objetivo foi ensinar o distanciamento social de uma forma lúdica e divertida às 380 crianças que voltaram aos jardins de infância de Arcos de Valdevez, na segunda-feira, na terceira fase de desconfinamento.A autarquia distribuiu um kit para montar um chapéu colorido, com hélices de 1,20 metros, e que desta forma indicam às crianças a distância a que se devem manter umas das outras. Mas a ideia divide opiniões e recebeu várias críticas nas redes sociais."Esta medida é contra o desenvolvimento saudável das crianças" é um dos comentários publicados no Facebook do município de Arcos de Valdevez, que publicou fotografias e um vídeo com crianças a utilizar o chapéu intitulado ‘Estamos de volta’, e que foi criado em Coimbra.A autarquia refere que o chapéu com quatro hélices, que as crianças montaram, funciona "como uma sugestão amiga de afastamento", uma forma de "proteger as crianças que regressaram ao jardim de infância, sendo um elemento de grande originalidade e cariz pedagógico".Ao que oapurou, a iniciativa foi elaborada em conjunto com as educadoras de infância e o chapéu foi apenas utilizado na segunda-feira, Dia Mundial da Criança: os alunos ficaram com os chapéus.