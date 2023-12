Helicópteros do INEM a funcionar a meio tempo deixam socorro em risco no Centro e Alentejo

Os helicópteros do INEM sediados em Viseu e Évora passam a funcionar apenas meio tempo, ou seja, 12 horas, já a partir de segunda-feira.



"A consequência direta é que na região Centro e na zona do Alentejo os cidadãos ficam com menos disponibilidade de meios de emergência médica, o que provocará atrasos no encaminhamento de doentes para os hospitais de referência e, obviamente, pode ter consequências para a vida das pessoas", diz Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.









