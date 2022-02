Os quatro helicópteros ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estiveram um total de 652 horas inoperacionais em 2021, tempo que equivale a 27 dos 365 dias do ano (7,3%). Segundo os dados fornecidos ao CM pelo INEM, esta indisponibilidade para voar justificou-se com a “manutenção das aeronaves, troca de aparelhos, avarias mecânicas e avaria de equipamentos”.