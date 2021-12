Heliporto no Hospital de S. João no Porto para servir a região Norte

O Hospital de S. João vai ter um heliporto que vai servir toda a região Norte. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, este sábado, na cerimónia de inauguração da nova ala pediátrica daquela unidade hospitalar. António Costa destacou uma “obra muito importante para este hospital e muito importante para a região Norte”. A candidatura para o financiamento do heliporto foi assinado esta semana pela Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. “Vai servir mais do que a população do Porto, vai chegar a toda a região Norte de forma a assegurar o acesso urgente a este hospital de referência”, explicou António Costa.









A construção deste equipamento faz parte do Plano de Atividades e Orçamento do Centro Hospitalar. Dos hospitais de referência no País, o de S. João é o único sem heliporto, obrigando os doentes helitransportados a serem levados para o Hospital de Matosinhos e depois a serem transportados de ambulância para o S. João.

António Costa falava na cerimónia de inauguração da nova Ala Pediátrica daquele hospital. O primeiro-ministro lembrou os 12 anos de espera. “Esta obra é uma lição para todos. Foi um sonho que é agora uma realidade”, disse. Na cerimónia marcou presença o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que visitou com o primeiro-ministro a sala para crianças decorada com adereços do clube e em tons de azul.