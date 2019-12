Hélis do INEM parados vinte horas por mês

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os quatro helicópteros ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) permaneceram inoperacionais um total de 20 horas mensais, ou seja, cada aparelho ficou parado, em média, cerca de cinco horas por mês, no ano passado.O Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM) registou, em 2018, uma taxa de operacionalidade média de 97,6% por mês, de acordo com os dados cedidos ao Correio da Manhã... < br />