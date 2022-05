Hepatite aguda mata cinco crianças nos EUA

Cinco crianças morreram nos Estados Unidos da América (EUA) de hepatite aguda sem causa conhecida nos últimos sete meses, anunciou o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC), que está a investigar um total de 109 casos em 25 estados. Até agora, a Organização Mundial de Saúde tinha divulgado apenas um caso de morte em todo o Mundo (o local não foi revelado) entre 228 crianças afetadas pelo novo surto.









Dos 109 casos em crianças nos EUA, 90% foram hospitalizadas, tendo 15 delas sido submetidas a transplante de fígado. Rui Tato Marinho, coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais da DGS, atribui as mortes às condições específicas dos cuidados de saúde prestados nos EUA.

“O acesso a cuidados diferenciados é complicado. É preciso ter seguro, e há muita população sem acesso a cuidados, ao contrário do que acontece na Europa”, afirmou o médico ao CM, destacando a qualidade da resposta em Portugal: “Temos nove Unidades de Cuidados Intensivos para crianças, ambulâncias que também fazem Cuidados Intensivos, e o acesso à saúde é gratuito e universal”. Tato Marinho admite que em Portugal também está a ser feito um levantamento de casos de hepatite aguda em crianças ocorridos no passado recente. “Sei que há médicos que estão a voltar a olhar para os casos mais recentes”, afirmou.









Leia também Pandemia baixa resistência das crianças aos vírus Foi confirmado que mais de metade das crianças afetadas nos Estados Unidos testaram positivo para o chamado adenovírus “tipo 41”, um dos muitos que provocam a constipação comum. Os cientistas tentam descobrir a causa da doença e exploram a possibilidade de haver uma ligação com um certo tipo de adenovírus. “Os investigadores aqui e em todo o Mundo estão a trabalhar o mais afincadamente possível para determinar a causa”, afirmou Jay Butler, subdiretor do CDC.





Lacerda preocupado









Ligação a animais



Cerca de 70% das crianças suspeitas de sofrer hepatite aguda no Reino Unido tiveram contacto com animais de estimação, revela um relatório da Agência de Segurança Sanitária. Os cientistas estão a analisar a relação entre um adenovírus dos cães e a hepatite aguda.





“Europa preparada para doenças emergentes”



Rui Tato Marinho garante que a “Europa está preparada para lidar com doenças emergentes”. “Temos projetos para lidar com estas doenças emergentes. Sabia-se que estas novas epidemias iam acontecer e há estruturas no terreno preparadas”, disse o coordenador do Programa Nacional de Hepatites Virais. O médico nota que este programa “foi criado há sete meses”. “Estávamos juntos com o VIH, e a DGS decidiu separar. Não estávamos era à espera deste surto”, disse.





Médico admite nova hepatite vírica na origem do surto



O médico infecciologista Jaime Nina acredita que seja um novo tipo de hepatite vírica a provocar este surto. “O número de hepatites víricas tem vindo a aumentar. Depois da A e da B apareceram a C e a E. Não me admira que haja mais uma para descobrir”, disse, frisando que “quando há uma doença nova, regra geral identifica-se um agente novo e não um que já era conhecido”.

Portugal registou até ao momento seis casos suspeitos de hepatite aguda infantil. O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, afirmou este sábado que esta “não é uma situação de alarme”, mas admitiu ser “preocupante porque Portugal não é uma ilha”.