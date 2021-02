Os profissionais de saúde da unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste prestaram este domingo homenagem a Paulo Pereira, técnico do Serviço de Imagiologia, que estava na linha da frente no combate à Covid-19 e que morreu no sábado, vítima da pandemia.Antes do funeral, o carro fúnebre com o corpo do técnico de radiologia, de 59 anos, passou na entrada da Urgência, para uma última despedida com palmas.