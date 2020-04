O lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Loulé recebeu este sábado máscaras, luvas e batas no âmbito da iniciativa ‘Heróis de Máscaras’, promovida peloe a EDP.Esta instituição algarvia conta com 119 utentes, muitos deles acamados, e 120 funcionários. A iniciativa chegou este sábado também a Évora, ao Lar da Misericórdia."Vai ser, claro, decisivo. É fundamental estarmos protegidos", sublinhou Susana Costa, diretora do lar da instituição.