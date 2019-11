História do 'bebé sem rosto' em destaque na imprensa britânica

A história do bebé Rodrigo, o menino que nasceu sem olhos, nariz e parte do cérebro, está em destaque na imprensa internacional.



O jornal britânico Mirror refere que a criança continua a sofrer de problemas respiratórios, mas que a saúde do pequeno Rodrigo evolui favoravelmente, tal como avançou o Correio da Manhã na semana passada.



A publicação menciona o caso de Artur Carvalho, referindo que o médico obstetra foi suspenso "após não se ter apercebido das malformações da criança, visíveis desde as 12 semanas".