Hoje é noite de Super Lua. Saiba qual a melhor hora para observar o fenómeno

Não se esqueça de pôr os olhos no céu esta noite Esta segunda-feira vai haver uma Super Lua brilhante.Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), o fenómeno da "Super Lua" é provocado "pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra)".Nesta Super Lua de março estes dois instantes, o do perigeu e o da lua cheia, estão desfasados de 12h41 horas, visto que "o instante da fase de Lua Cheia ocorrerá no dia 9 de março às 17h48 horas e o instante da presença da Lua no perigeu ocorrerá no dia 10 de março às 06h29 horas", explica o OAL.Este fenómeno vai ocorrer mais duas vezes em 2020, já no próximo dia 8 de abril e a 7 de maio. A "Super Lua" de abril será a de maior, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, uma vez que "os instantes do perigeu e da lua cheia estarão apenas desfasados de 8 horas e 28 minutos".A melhor ocasião para observar a "Super Lua" desta segunda-feira será no seu momento do nascimento, pelas 18h30 em Lisboa, 18h25 no Porto e em Coimbra, 19h08 no Funchal (Madeira) e 18h41 em Ponta Delgada. (18h41).