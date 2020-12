A partir das 00h00 de quinta-feira e até às 5h00 de 4 de janeiro está proibida a circulação entre concelhos.Esta é uma das medidas restritivas no âmbito do estado de emergência para o período do Ano Novo. A partir das 23h00 de amanhã a circulação na via pública fica proibida, bem como nos dias 1, 2 e 3 (sexta, sábado e domingo) a partir das 13h00.