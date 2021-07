Homem agride e decapita pombo em Lisboa por causa de uma batata frita

Um homem agrediu e arrancou a cabeça a um pombo em frente às crianças que almoçavam na esplanada do McDonald's do Rossio, em Lisboa, no passado dia 22 de julho. A denúncia é feita por uma mulher, nas redes sociais , que estava na esplanada com a filha e que assistiu à reação de um pai."À nossa frente estava um homem francês com o seu filho de cerca de 3 anos. A certa altura os pombos atacaram as batatas fritas da criança e o pai começou ao soco aos pombos e agarrou num e com grande violência arrancou a cabeça ao animal e jogou no chão", relata a testemunha.A mulher chamou a Polícia de Segurança Pública e, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu reter o agressor até à chegada das autoridades.Ao jornal Público, a provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, afirma que terá sido um "ato gratuito de agressão" e refere que os maus tratos a animais estão associados à violência contra as pessoas.Segundo a mulher que fez a denuncia à polícia, o suspeito foi transportado à esquadra da PSP.