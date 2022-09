Fernando Simões, de 50 anos, fez queixa na PSP contra seguranças do Hospital Garcia de Orta, Almada, por lhe terem amarrado pés e mãos com ligaduras e colocado numa maca. O homem, que é hipertenso e diabético, entrou na Urgência a 28 de agosto, às 23h01, após desmaiar nas festas de Corroios. Foi visto por uma médica às 03h00 e medicado às 12h00.Admite que estava revoltado e desabafou em voz alta. O hospital diz que ele teve “um comportamento desajustado”, obrigando à “intervenção” dos seguranças “em conformidade com as normas”. A demora é justificada com a realização de exames.