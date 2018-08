Homem bate recorde ao pescar espadarte com 366 quilos na Madeira

Norte-americano conseguiu capturar o animal no seu último dia de estadia na região.

22:18

Um pescador norte-americano conseguiu bater um recorde mundial esta segunda-feira ao capturar um espadarte azul de 366 quilos perto da Calheta, na Madeira.Segundo adianta a imprensa madeirense, o recorde anterior já durava há vinte anos e foi batido esta segunda-feira por Gary Carter, que costuma visitar a Madeira com frequência e se encontrava no seu último dia na região.A luta com o animal durou cerca de uma hora e foi efetuada a 15 milhas da Quinta Grande, numa embarcação preparada para pesca desportiva em alto mar.