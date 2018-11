Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem conhece a família na CMTV

João ficou a conhecer o meio-irmão e os sobrinhos no programa 'Separados pela Vida'.

Por Edgar Nascimento | 06:00

João Nunes tem 37 anos. Cresceu com os avós maternos e nunca conheceu o pai. Apesar da tristeza, nunca perdeu a esperança de conhecer a família paterna. Recorreu ao ‘Separados pela Vida’ em busca de ajuda para conhecer finalmente o rosto do progenitor.



No entanto, o apresentador Duarte Siopa não teve as melhores notícias para lhe dar. Artur Almeida, pai de João, faleceu em 2006 sem voltar a ver o filho nem conhecer o neto.



Apesar de não poder cumprir o sonho, João conheceu o meio-irmão Carlos, assim como os sobrinhos. O encontro emotivo da família aconteceu em pleno estúdio da CMTV.