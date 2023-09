As associações de técnicos de emergência médica e de bombeiros e agentes de proteção civil querem que seja feita uma comissão de inquérito ao INEM na sequência do caso de um homem que corre o risco de ficar sem uma perna depois de ser transportado entre hospitais.Tudo aconteceu no sábado, em Celorico da Beira, quando a vítima, de 50 anos, sofreu um acidente com uma rebarbadora. O INEM foi chamado e a vítima foi levada para o Hospital da Guarda, a cerca de 30 quilómetros, mas onde não existe o serviço de Cirurgia Vascular. O médico da VMER tinha avisado o CODU que este hospital, apesar de ficar mais perto, estava sem ortopedista.O ministro da Saúde já disse que o caso deve ser investigado.