Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 73 anos vive 'preso' em casa

Manuel Soares tem de se deslocar de cadeira de rodas e tem vários obstáculos na casa onde vive, no Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:10

Manuel Soares, de 73 anos, não sai de casa há quinze dias. Mas já passou um período de seis meses sem o fazer. Confinado a uma cadeira de rodas, enfrenta há cinco anos vários obstáculos: o degrau à soleira da porta, e uma rampa que, apesar de ter sido colocada com o objetivo de facilitar a saída, não o faz, por ter um declive muito acentuado. "Preferia estar preso em Custóias [prisão] do que dentro desta casa. Choro muito, a solidão não me deixa", lamenta.



A amputação de uma perna, em 2001, que lhe retirou a mobilidade, tornou-se um problema maior quando, em 2013, uma ordem de despejo o fez mudar-se para uma habitação, no Bairro do Monte da Bela, em Campanhã, Porto. "Mesmo que saia de casa, os caminhos à volta são íngremes, não os consigo subir, tal como não subo a rampa à entrada de casa", diz.



Os pedidos de transferência de habitação foram indeferidos. A autarquia explicou ao CM que já foi adjudicada a empreitada de reabilitação do bairro, que aguarda visto do Tribunal de Contas. A intervenção, específica na casa, será ao nível das portas e soleiras, bem como na rampa de acesso direto.



PORMENORES

Espera horas por vizinhos

Quando quer sair de casa, Manuel Soares espera horas para que um vizinho passe à sua porta, numa zona pacata do bairro, e o ajude. A mulher com quem vive, sozinha pouco consegue fazer. É um irmão que o leva a dar passeios, quando pode.



Despejo afasta amigos

Antes de ser despejado morava no Bairro do Carriçal, em Paranhos. Apesar de estar numa cadeira de rodas, os amigos levavam-no "às cavalitas" até à pesca. "Estava com eles no café, jogávamos ao dominó. Agora não tenho nada disso", refere.