Homem de 84 anos é o sexto óbito associado ao novo coronavírus na Madeira

Um homem com 84 anos que estava internado no hospital do Funchal morreu esta segunda-feira com Covid-19, sendo o sexto óbito registado na Madeira, informou esta segunda-feira a Secretaria Regional da Saúde do arquipélago.

"No dia 14 de dezembro faleceu no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira um doente, homem, 84 anos, com covid-19", pode ler-se na nota divulgada.

O documento adianta que o "doente estava internado desde o dia 04 de dezembro e tinha várias comorbilidades associadas".

Este departamento do Governo Regional apresenta "sentidas condolências" à família enlutada.

A primeira morte associada à covid-19 na Madeira ocorreu em 01 de novembro, tratando-se de uma mulher de 97 anos, tendo oito dias depois ocorrido o segundo óbito no arquipélago, um homem com 94 anos.

Em 10 de dezembro morreu uma mulher de 80 anos e a 12 de dezembro foi noticiada a morte de outros dois homens, com 85 e 89 anos, também internados na unidade hospitalar do Funchal.

O último boletim sobre a situação epidemiológica na Madeira, divulgado domingo, indicava que a região registava 18 novos casos de covid-19, dos quais cinco importados e 13 de transmissão local, elevando para 1.039 as infeções no território.

No mesmo documento, a Direção Regional da Saúde (DRS) mencionava existirem 282 casos ativos. Doze pessoas estão internadas no hospital do Funchal, três das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Além destes, existiam 216 novas situações em estudo pelas autoridades de saúde, 35 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 181 relacionadas com contactos com casos positivos.

No que diz respeito à ilha do Porto Santo, mencionava a existência de 42 casos suspeitos, cinco confirmados, quatro recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.612.297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.649 pessoas dos 350.938 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.