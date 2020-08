Manuel Truta, de 63 anos, está preso a uma cadeira de rodas depois de lhe terem sido amputadas as duas pernas após ter um problema de saúde.Pede agora ajuda para que seja instalada uma rampa de forma a que consiga aceder ao interior da casa onde vive, no bairro das Campinas, no Porto. "Não consigo entrar sozinho, dependo da boa vontade dos vizinhos", diz.A câmara explicou que todo o bairro vai ser intervencionado e que serão eliminadas as barreiras arquitetónicas.