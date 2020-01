Homem em cadeira de rodas bloqueia passagem de autocarro em Lisboa por lhe ser negado acesso

"O autocarro chegou às 02h40 e a rampa estava avariada. A temperatura era de cerca de nove graus e a p

rimeira coisa que o motorista disse, pela janela, depois de ter tentado acionar umas seis vezes o dispositivo, foi: "vai ter que esperar pelo próximo", pode ler-se num longo texto publicado pelo homem no Facebook.



Inconformado com a situação, o homem voltou a questionar o motorista. " Perguntei-lhe qual a alternativa que a Carris me daria e ele insistiu que eu teria que "esperar pelo próximo". Os passageiros foram informados, por nós, do motivo do bloqueio, da descriminação que a Carris promove diariamente, do descaso com que são tratadas as pessoas com mobilidade reduzida. Um dos passageiros que mais apoiou a nossa decisão, chamou a PSP", pode ler-se.



De seguida, o homem e a mulher que o acompanhava, colocaram-se em frente da carreira e, juntamente com os restantes passageiros concordaram que se ele não poderia ir naquele autocarro, mais ninguém iria. Pelo menos a maior parte deles... "Aqui parece tudo resolvido, mas acreditem que vem a pior parte. Já comigo dentro do autocarro, entram os restantes passageiros e nem todos estavam "do meu lado". Tive que ouvir "só tinha era que esperar por um que viesse a funcionar", "eu também tenho problemas e sofro com frio", lê-se.



Quando o autocarro reservado chegou, o problema repetiu-se, estando a rampa elétrica avariada. "Logo que o autocarro "reservado" chegou, o motorista do primeiro queria ir embora, os agentes tentaram dissuadir-nos, mas, mais uma vez, por falta de confiança na Carris, foi impedido de ir até que a rampa fosse testada. A rampa estava… avariada, caros amigos. O segundo motorista, visivelmente incomodado, garantiu que testara a rampa à frente do chefe e "estava boa (...) Entretanto, a rampa deste último conseguiu ser aberta manualmente e entrei", continuou.



"Não somos cidadãos de segunda. Não deixarei que me tratem como se fosse. Não sou o primeiro a fazer este tipo de ação, mas não podemos deixar que situações como esta se repitam, a cada hora, sem fazermos nada. Agradeço ao grupo de passageiros que se juntou a mim. Agradeço aos agentes da PSP que, desde o início, disserem que não nos iam deter pela validade da nossa posição ali", concluiu.









