Homem engana médico e INEM ao negar estar infetado com coronavírus

Um homem de 67 anos e infetado pelo novo coronavírus colocou em risco elementos do INEM, bombeiros e profissionais de Saúde do Hospital de Santo António, no Porto.Em causa está o facto de se ter sentido mal e ao ligar para as autoridades de Saúde, ter negado que estivesse com Covid-19.O caso aconteceu pelas 12h30, na quarta-feira, quando o homem que reside no Bairro de Francos, no Porto, sentiu dores no peito e telefonou para o 112.Uma médica e um enfermeiro do INEM foram à sua residência: a médica esteve em contacto mais próximo com o indivíduo. Aí voltou a negar estar infetado e foi levado, pelos Bombeiros Portuenses, para o Hospital de Sto. António. Foi já na consulta que pela ficha técnica se descobriu estar infetado. A PSP foi chamada e passou o caso ao Ministério Público.