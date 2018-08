Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem espera doze dias para ser operado no centro hospitalar da Covilhã

Teve acidente de moto e viu cirurgia ser adiada por duas vezes.

Por Alexandre Salgueiro | 09:21

Luís Leitão, de 56 anos, está revoltado com a forma como diz estar a ser tratado pelo Centro Hospitalar Cova da Beira, na cidade da Covilhã.



O operário de construção civil foi vítima de uma queda de moto no passado dia 23 e diagnosticado com uma luxação no braço direito que implica uma cirurgia.



Mas, uma semana depois do acidente, Luís continua à espera de uma operação que já foi adiada duas vezes.



"No dia do acidente disseram que não podiam operar por falta de material e agendaram para quarta-feira, dia 29, mas quando liguei para confirmar não estava nada marcado", diz ao CM.



O homem deslocou-se ao hospital para esclarecer a situação, mas acabou por ficar ainda mais revoltado: "Fizeram-me correr de um serviço para outro durante mais de uma hora à procura da médica e quando a encontrei fui afastado por um segurança".



Na breve conversa com a cirurgiã, Luís Leitão soube que a operação tinha sido reagendada para a próxima terça-feira, dia 4 de setembro, devido à falta de pessoal.



"É revoltante, porque é mais uma semana de braço ao peito, com dores horríveis e sem poder trabalhar", queixa-se o operário, que já apresentou uma reclamação online.



Ao Correio da Manhã, o hospital nega que a operação tenha sido adiada por falta de material, mas confirma que "um dos elementos que fazia parte da equipa de cirurgiões ortopedistas que iria participar nesta intervenção não compareceu ao trabalho, apresentando baixa médica, e a mesma teve de ser adiada".