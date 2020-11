Homem fura isolamento profilático e é absolvido

O Tribunal da Relação de Guimarães considerou inconstitucional o crime desobediência patente no primeiro estado de emergência, colocando assim em causa todas as detenções feitas ao abrigo desse diploma. “No que respeita ao crime de desobediência , não respeita a Constituição por violar a reserva relativa da competência da Assembleia da República [AR]” pode ler-se no acórdão da Relação de Guimarães que absolveu um homem que tinha sido condenado por desobediência, depois de ter furado o isolamento profilático a que estava obrigado. Em causa está a falta de legitimidade do Governo para criar um novo crime , algo reservado à AR. Em março deste ano, patrão e três funcionários vindos da Bélgica foram parados pela PSP em Chaves por não cumprirem isolamento.



