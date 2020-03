Homem infetado com coronavírus que fugiu do hospital de Coimbra incorre no crime de desobediência

O homem de 37 anos infetado com o novo coronavírus, que fugiu na segunda-feira do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e que foi intercetado pela PSP, incorre no crime de desobediência, revelou esta quarta-feira aquela força policial.

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, o gabinete de Imprensa e Relações Públicas da Direção Nacional da PSP esclarece que "a intervenção policial decorreu da desobediência [do doente] à ordem de autoridade de saúde para se submeter a tratamento médico/não se ausentar da unidade de saúde".

Na nota, a PSP ressalva que cabe agora à autoridade judiciária "proceder à tipificação" da conduta do homem, que foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, depois de ter sido novamente conduzido ao hospital.