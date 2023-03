Homem mais velho da Maia comemora 103 anos

Luciano Marques da Silva, da Maia, completou, esta sexta-feira, 103 anos. A data foi comemorada numa festa que juntou familiares e amigos e contou também com a presença do presidente da câmara maiata, Silva Tiago.



O homem natural de Folgosa vive com a filha na cidade da Maia, mas o aniversário foi comemorado na casa da família – conhecida como Casa da Moutinha. O momento contou com a presença de uma prima do aniversariante, com 95 anos. "Somos os únicos familiares da nossa geração", explicou Luciano Silva.





Na sua longa vida, passou por Moçambique, onde fez serviço militar, viveu e trabalhou durante sete anos. Segundo a filha, naquele país comprou um camião e fazia transporte de mercadorias, mas "o amor fez com que regressasse a Portugal e à sua terra natal".Refira-se que na primeira vaga da pandemia de Covid-19,em 2020, Luciano foi infectado e esteve internado no Hospital de S. João, onde comemorou o centenário.