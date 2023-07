Um homem morreu na madrugada de ontem enquanto esperava por um médico à porta do Hospital São Paulo, em Serpa. A vítima, com cerca de 60 anos, "necessitou de cuidados médicos de urgência" e dirigiu-se à unidade.



"Contudo, ao chegar o hospital estava encerrado, a pessoa ficou sem assistência e acabou por falecer" por paragem cardiorrespiratória, divulgou o Movimento de Defesa do Hospital São Paulo.









