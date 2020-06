Homem morre após espera de 6 horas sem ser visto por médico na Urgência

A Ordem dos Médicos quer que se apurem responsabilidades no caso de um homem de 42 anos que morreu ao fim de seis horas de espera e sem ser visto por nenhum médico na Urgência do hospital de Leiria ."É uma situação muito grave", entende Carlos Cortes presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (OM), que já encaminhou o caso para o Ministério Público de Leiria, e pediu uma avaliação com caráter de urgência ao Conselho Disciplinar do Centro da Ordem, de "forma a perceber se houve ou não responsabilidade médica". Para a OM não há dúvidas de que "houve uma falha que tem de ser averiguada", diz o responsável, que quer levar o caso até às últimas consequências, "de forma a responsabilizar os responsáveis". Carlos Cortes já fez chegar o caso ao gabinete da ministra da Saúde.Em causa está o caso de um utente, de 42 anos, que deu entrada na Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, pouco depois das 20h00 do dia 26 de maio, com uma dor no peito, dificuldades respiratórias, suores e hipertensão. Na triagem foi-lhe atribuída pulseira amarela e ficou à espera de ser visto por um médico. Mas tal só aconteceu 6 horas depois, quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória, que acabou por ser fatal. Morreu no serviço de Urgência.O Conselho de Administração do Hospital de Santo André esclareceu em comunicado que já procedeu à abertura de um processo de inquérito "para apuramento dos factos", lamentando o ocorrido.Tendo em conta as queixas do paciente, "era uma situação de atendimento imediato", diz Carlos Cortes, da OM, que querer apurar responsabilidades e saber como foi feita a triagem deste doente.Sem avançar com qualquer hipótese sobre a triagem, a OM diz que o sistema Manchester serve "para os doentes não serem atendidos por ordem de chegada, mas pela gravidade da situação"."Uma dor torácica à esquerda, sem razão aparente, não pode ter este tempo de espera",entende a Ordem dos Médicos, que quer clarificar o que se passou e, se for caso disso, aplicar as sanções.