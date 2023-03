Um homem de 82 anos morreu nas urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora na quarta-feira.O doente esteve quatro horas à espera e foi triado segundo protocolo de Manchester com a cor amarela pelas 19h00, tendo sido de novo triado e observado depois das 23h quando o seu estado de saúde piorou.O homem tinha vários problemas de saúde e o óbito foi declarado pelas 23h30.Em resposta ao, o Hospital garantiu que a morte do paciente não está relacionada com o tempo de espera.