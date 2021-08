Foram os próprios convidados do casamento que alertaram a GNR de Amares, ao serem surpreendidos com a presença do irmão do noivo, com Covid-19 mas que violou o isolamento para assistir à boda.Os militares deslocaram-se à quinta de eventos, na freguesia de Prozelo, onde decorria a festa e confirmaram que o nome do homem denunciado constava na lista das autoridades de Saúde como estando obrigado ao isolamento.