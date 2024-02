Cristina Ferreira é o rosto do sofrimento. No dia 28 de janeiro perdeu o filho, Marco Ferreira, 37 anos, e numa semana foi obrigada a sepultá-lo duas vezes, depois de ter sido enterrado numa campa com proprietário. A família lamenta o facto de ainda não ter recebido um pedido de desculpas do presidente da União de Freguesias (UF) de Sobrado e Bairros.









