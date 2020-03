Homem tem alta no Hospital da Luz com uma sonda no interior do reto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um homem, com cerca de 68 anos, teve alta médica do Hospital da Luz, em Setúbal, com uma sonda no interior do reto. Na origem do episódio insólito, ocorrido em março do ano passado, esteve a realização de uma colonoscopia.O dispositivo médico só foi retirado passadas várias horas, altura em que o utente, já em casa, e "com dores intensas", decidiu chamar uma ambulância. "O serviço de Urgência ...