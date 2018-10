Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem tem conta penhorada por dívida perdoada

António Silva pagou dívida que previa perdão de juros e custas até dezembro de 2016.

Por Diana Santos Gomez

Há quase um ano e meio que António Silva, de 42 anos, é notificado pela Segurança Social (SS) para pagar uma suposta dívida de 966,25 euros, relativa à cobrança de juros e custas em relação a um pagamento integral feito pelo utente em dezembro de 2016, no âmbito do Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado (PERES).

"Tenho ido ao balcão de Portimão para resolver o caso, sinto-me injustiçado porque paguei tudo", lamenta o homem, que já foi penhorado, reforçando: "chega a uma altura em que as notificações já são um assédio".



António Silva transferiu para a SS, a 23 de dezembro de 2016, um montante total de 5996 euros, relativo a dois processos de Faro e Lisboa, valor que incorretamente também incluiu juros de mora que deviam ter sido subtraídos, conforme provam os documentos que o CM consultou. Isto perante um regime excecional de regularização de dívidas com dispensa de juros e custas, de acordo com o estipulado pela lei.



Depois de ter sido notificado pela primeira vez em julho de 2017, foi ao balcão da Segurança Social de Portimão, mas não obteve uma resolução do processo referente a Lisboa.



Já em março deste ano, após vários apelos, o processo relativo a Faro foi suspenso. Entretanto, este ano a conta bancária foi penhorada. Ainda não recebeu respostas e diz que se sente "ignorado e prejudicado nos pagamentos de contas e da prestação da casa" . Contactada várias vezes pelo CM, a Segurança Social não prestou esclarecimentos.