Homem trepa 25 metros para salvar gata em Carregal do Sal

Uma gata esteve presa durante seis dias no topo de uma árvore, a 25 metros de altura, e só foi resgatada em segurança por um homem, de 67 anos, num ato de grande valentia, em Carregal do Sal.O animal desapareceu da casa da dona e foi depois localizado no cimo de um choupo, num terreno agrícola. Após esgotadas todas as tentativas para que o animal dali saísse pelas próprias patas, teve de avançar Manuel Pereira, vigia florestal, um homem habituado a apanhar pinhas e outros bens em árvores de altura considerável.