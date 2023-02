Homenagens a jovens enfermeiras que morreram nos EUA continuam

Raquel Moreira e Tatiana Brandão perderam a vida no dia três de fevereiro num acidente de viação no estado norte-americano do Arizona. Em poucos dias, as redes sociais encheram-se de dezenas de mensagens de homenagem às duas jovens.

O CM contactou amigos de Raquel Moreira, natural de Arouca, que destacam o seu sorriso contagiante e boa disposição. Uma colega de faculdade aponta a "dedicação, amor, diversão e carinho" da jovem. "A Raquel era uma pessoa incrível, com um sorriso inconfundível. À beira dela era impossível alguém se sentir triste. Com um espírito de companheirismo inigualável, sempre disposta a ajudar toda a gente", diz. A colega, que prefere manter o anonimato, refere ainda que nos últimos tempos Raquel Moreira estava feliz. "Nunca ninguém nos poderia ter preparado para toda esta situação… Neste momento estava muito feliz com o seu trabalho em Southampton e com as viagens que estava a realizar", conta ao CM.

A jovem de Arouca trabalhou na área de enfermagem durante cerca de um ano, até 2018, no hospital José Luciano de Castro, em Anadia, antes de rumar a Southampton, na Inglaterra.

O CM contactou a unidade hospitalar que aponta que "foi com grande constrangimento que todos os profissionais do Hospital de Anadia souberam da trágica notícia". "Ao longo do curto período que permaneceu no Hospital revelou dinamismo, empenho e dedicação aos utentes a quem prestou cuidados de enfermagem, partilhando também as suas qualidades humanas e técnicas com todos os colegas", finaliza.

O CM sabe que familiares das duas jovens já viajaram para os EUA para reconhecer os corpos das vítimas.