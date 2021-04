Hora de almoço é a mais perigosa do dia por promover contágio da Covid-19, diz estudo

Um estudo de um grupo de investigadores do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, nos Estados Unidos da América, sugere que há uma hora mais propícia ao contágio de Covid-19: as duas da tarde. Ou seja, a hora em que as pessoas habitualmente se reúnem para almoçar – com amigos ou familiares – e em que tendem a relaxar no cumprimento das regras de segurança sanitária, principalmente a do distanciamento social.Esta investigação, agora dada a conhecer, teve por base os resultados das provas dos testes PCR de mais de 30 mil pessoas, realizados entre março e junho de 2020, e segundo os especialistas os resultados parecem indicar que há um pico de contágios por volta das 14h00. Aconselham, por isso, a que se tomem precauções extra nessa altura do dia, de preferência evitando comer acompanhado.O estudo observa ainda que a carga viral da Covid-19 é mais agressiva durante as primeiras horas da tarde, mas não avança quaisquer explicações para o facto. O que faz é recomendar que os testes de despistagem da infeção por SARS-CoV-2 sejam realizados preferencialmente a essa hora, porque o vírus é mais facilmente detetável – mesmo em indivíduos infetados mas assintomáticos.Este estudo foi divulgado pelo site MedRxiv, inaugurado em junho de 2019, que disponibiliza versões preliminares de artigos científicos sobre temas de saúde. Todos os artigos têm de ser posteriormente submetidos a análise e revisão pela comunidade científica. O MedRxiv tem uma secção inteiramente dedicada aos estudos em torno do SARS-CoV-2, que tem quase 15 mil artigos disponíveis.