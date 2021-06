Horários da restauração e comércio recuam em Lisboa e Albufeira

O horário dos restaurantes e similares e do comércio vai recuar em Lisboa e Albufeira, passando a ter de encerrar às 15:30 aos fins de semana, juntando às regras que já vigoram em Sesimbra, disse hoje a ministra da Presidência.

A decisão de recuo no desconfinamento foi tomada hoje no Conselho de Ministros, implicando ainda, no caso daqueles três concelhos, que os supermercados e restantes retalho alimentar encerrem às 19:00 aos fins de semana.

Durante a semana, restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22:30, com as regras de lotação a determinarem um máximo de quatro pessoas por grupo no interior e de seis pessoas por grupo nas esplanadas.

A taxa de incidência de covid-19 (superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias ou superior a 240 nos concelhos de baixa densidade) levou também o Governo a decidir colocar 25 concelhos com as regras definidas para a 4.ª fase, o que significa restrições nos horários dos restaurantes e similares, podendo estar abertos até às 22:30.

Além dos horários, há o limite de até seis pessoas por mesa no interior e de até dez pessoas nas esplanadas.

Estas regras aplicam-se a partir deste fim de semana, segundo precisou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Barreiro, Braga, Cascais, Grândola, Lagos, Loulé, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odemira, Odivelas, Oeiras, Seixal, Setúbal, Palmela, Sardoal, Sines, Sintra, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira são os concelhos onde os restaurantes e similares passam a ter este horário e limites de pessoas.

"A todos estes concelhos aplicam-se as restrições horárias que temos vivido em Lisboa, desde logo o encerramento dos restaurantes às 22:30", disse a ministra, precisando ser um "recuo significativo".