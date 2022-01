Hospitais com dificuldade em completar escalas por terem pessoal infetado

Os administradores hospitalares alertaram esta quarta-feira que os hospitais estão com dificudade em completar as escalas por terem muitos profissionais infetados com Covid-19 e que a pressão continua elevada na pocura das urgências.

Segundo a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), a pressão nas urgências "reduziu ligeiramente, mas continua a ser elevada", por falta de resposta nos cuidados de saúde primários e na linha Saúde24.

"A pressão [nas urgências] reduziu um pouco na última semana, sobretudo quando comparada com a semana a seguir ao Natal, em que se bateram recordes de procura, mas continua a ser uma pressão elevada", disse à Lusa Xavier Barreto, da APAH, acrescentando: "Esta tem sido a principal dificuldades, mais do que a gestão dos doentes em internamento".