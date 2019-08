Hospitais da Grande Lisboa sem médicos para grávidas

Os hospitais de Santa Maria, de São Francisco Xavier, a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, o Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o Amadora-Sintra não têm obstetras suficientes para assegurar as escalas das Urgências durante este mês."Uma escala com cinco especialistas é o mínimo dos mínimos. Abaixo disso, que é o que está a acontecer nestes hospitais, é preciso que as unidades hospitalares fechem as Urgências ao exterior", apela o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.Em junho, o Ministério da Saúde admitiu que as Urgências da Grande Lisboa pudessem fechar de forma rotativa devido à falta de médicos.Um mês depois, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo afastou esta hipótese, comprometendo-se a reforçar os meios.