Hospitais da região Centro reforçados com 27 camas em enfermaria para doentes Covid-19

Os hospitais de região Centro receberam na quarta-feira um reforço de 27 camas em enfermaria para doentes covid-19, anunciou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta estrutura descentralizada do ministério da Saúde revela ainda que, até às 23h59 de quarta-feira, foram admitidos 178 doentes com covid-19 nas unidades da região.

Ainda de acordo com a informação disponibilizada e referente à mesma data, explica-se que há 1.399 pessoas internadas, das quais 1.266 em enfermaria (+5 do que no dia anterior) e 133 em unidades de cuidados intensivos (+2).

Destes 133, 104 então sujeitos a ventilação (+4).

Houve ainda 132 altas de enfermaria e uma alta de unidade de cuidados intensivos.

Registaram-se na quarta-feira 40 óbitos, revela também a ARS do Centro.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.