Vários hospitais da zona centro estão em situação crítica no que respeita a internamentos de doentes com Covid-19. No total, há 1355 internados.O problema é particularmente grave nas Beiras. O hospital da Guarda é o que está em situação mais complicada, já que esgotou a capacidade de enfermaria e também a unidade de cuidados intensivos. Também o Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira, na Covilhã, se aproxima a passos largos do limite e regista uma taxa de 95 por cento de ocupação nas enfermarias.