O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) está prestes a atingir o limite de camas para internamento de doentes com covid-19 previsto no Plano de Contingência, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

Segundo o gabinete de comunicação e imagem, estão internadas 83 pessoas na enfermaria dedicada a doentes com covid-19, existindo apenas sete camas disponíveis.

"Estamos no quinto e último nível do Plano de Contingência e, quando o número de camas total (90) for alcançado, a atividade hospitalar programada será afetada", disse a mesma fonte.