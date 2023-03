Hospitais de Lisboa com panfletos sobre a Igreja nas cadeiras da sala de espera

Panfletos com mensagens do Papa Francisco e do cardeal patriarca de Lisboa foram colocados esta quarta-feira nas cadeiras de sala de espera de dois hospitais da capital portuguesa, Capuchos e Curry Cabral, avança o jornal Diário de Notícias. O patriarcado garante que desconhece quem os colocou e refere que "não se faz distribuição de panfletos nesse tipo de locais".

A administração hospitalar, quando questionada pelo Diário de Notícias, afirmou que "foi apanhada de surpresa" e que quando "deu conta de que estavam lá os panfletos, foram retirados". "Não sabemos quem foi que colocou ali aquilo. Até pode ter sido um doente", acrescenta.

No entanto, de acordo com o jornal, o facto de ter acontecido em dois hospitais pode indiciar uma ação planeada.

Nas mensagens era referido o relatório sobre abusos sexuais de menores na Igreja. "Tristeza, vergonha e arrependimento não podem faltar neste momento, mesmo quando mais institucional do que pessoalmente, para quem não cometeu tais crimes nem com eles compactuou", referiu D. Manuel Clemente a propósito do relatório.

"Quando houver algo a ser julgado e sancionado, sê-lo-á certamente, segundo a lei civil, canónica e evangélica – sendo que esta última não nos deixa desistir da conversão de ninguém", acrescenta a mensagem.

Referindo-se à quaresma, o Papa Francisco diz que "o caminho ascético quaresmal e, de modo semelhante, o sinodal, têm como meta uma transfiguração, pessoal e eclesial. Uma transformação que, em ambos os casos, encontra o seu modelo na de Jesus e realiza-se pela graça do seu mistério pascal".