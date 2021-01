Hospitais de Lisboa pedem ajuda após esgotarem capacidade para receber doentes com Covid-19

O Centro Hospitalar de Lisboa Central teve de pedir ajuda à Administração Regional da Saúde porque os hospitais não tinham mais espaço para doentes infetados com Covid-19.

Segundo o Expresso, pela primeira vez desde o início da pandemia, a zona de Lisboa e Vale do Tejo esgotou a capacidade de resposta. No domingo, nenhum hospital tinha espaço para mais infectados.

A solução foi transferir doentes para o Algarve e para a Covilhã.



No dia anterior, as urgência do Hospital de São José foram encerradas. Não foi permitida a admissão de doentes trazidos por ambulâncias.