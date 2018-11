Hospitais de Lisboa racionam colheitas de sangue

Sindicato Independente dos Médicos diz que há desigualdade no acesso à saúde e vai apresentar caso à ERS.

19:01

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental deixou de fazer colheitas para análises ao sangue dos doentes internados todos os dias, ao contrário do que é prática habitual nos hospitais. Os doentes nos serviços de ortopedia e cirurgia no Hospital de S. Francisco Xavier, por exemplo, só são submetidos a análises ao sangue às terça e quinta-feiras. Esta escala consta de um documento emitido pelo serviço de patologia clínica e assinado pelo director de serviço, João Faro Viana, a que a SÁBADO teve acesso.

Segundo o secretário-geral do Sindicado Independente dos Médicos, Jorge Roque Cunha, esta situação – que também se estende ao Hospital Egas Moniz e ao Hospital de Santa Cruz – está em vigor "há cerca de seis meses". No referido documento, recorda-se ainda que "as colheitas nos internamentos não irão começar antes das 09h00 e poderão prolongar-se até às 13h00". Além disso, lê-se no memorando, "em situações excepcionais, poderá não ser possível efectuar todas as colheiras". Quando tal acontecer, o técnico deve deixar "uma lista com os nomes dos doentes que não foi possível colher".

Para o SIM, esta situação "claramente prejudica os doentes e a prestação de cuidados, atrasando o diagnóstico e/ou avaliação da situação clínica" – e em casos específicos, reforça o sindicato, "é imperioso que as colheitas de sangue sejam efectuadas nas primeiras horas da manhã e que não estão a ser respeitadas".