Hospitais de Lisboa sob pressão incapazes de atender doentes

Os hospitais da grande Lisboa registaram, este domingo, uma elevada afluência e não estão a conseguir atender doentes. O CM sabe que ao longo de todo o domingo foram muitos os que pediram desvio de doentes transportados em ambulâncias, mas viram o pedido negado, uma vez que não há vagas em nenhuma unidade hospitalar.

O hospital fez um pedido ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) de Lisboa para desviar os doentes urgentes para outras unidades devido à grande procura registada durante o dia de hoje. "O CODU recusou o pedido", confirma ao CM fonte oficial do Amadora-Sintra acrescentando que a justificação do CODU se prende com o facto de todos os hospitais da Grande Lisboa estarem a fazer o mesmo pedido.

As unidades hospitalares têm, por isso, de receber todos os utentes que tenham como área de residência a que o hospital abrange.

Ao que o CM apurou, junto de fonte do CODU de Lisboa, os hospitais em situação mais crítica são o Amadora-Sintra, Santa Maria, em Lisboa e Beatriz Ângelo, em Loures.