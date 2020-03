Hospitais de São João, Santo António e de Cascais vão receber 55 ventiladores

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou esta quarta-feira que vão ser entregues 55 ventiladores aos hospitais locais de São João e Santo António e ao de Cascais (Lisboa), para suprir necessidades imediatas perante a epidemia de Covid-19.

"Promovemos a aquisição de 50 ventiladores que virão de Shenzhen (China) nos próximos dias, estamos a tratar naturalmente das questões logísticas de transporte, mas o procedimento contratual está feito", afirmou Rui Moreira aos jornalistas à margem da visita ao centro de rastreio para a doença Covid-19 instalado no Queimódromo.

De acordo com o autarca, "esses ventiladores serão entregues a hospitais: 25 ao Hospital de São João, 20 ao Hospital de Santo António e cinco ao Hospital de Cascais, em articulação com o presidente da Câmara de Cascais".





Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Deixo-vos esta notícia como exemplo: https://www.cmjornal. pt/sociedade/detalhe/governo- declara-estado-de-calamidade- publica-em-ovar-devido-ao- coronavirus