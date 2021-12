Hospitais devem preparar-se para aumento de doentes Covid e não Covid nos cuidados intensivos

O número de doentes internados com Covid-19 tem aumentado diariamente. No entanto, é a elevada taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos que preocupa os médicos.A notícia é avançada esta sexta-feira pelo jornal Público.Os responsáveis pela organização desta área alertaram para a necessidade dos hospitais prepararem todas as camas de medicina intensiva, principalmente se se verificarem as projeções dos especialistas sobre um pico de 400 doentes internados com Covid-19 até fevereiro do próximo ano."Neste momento, temos uma procura muito grande de doentes sem covid [com outras doenças] e uma procura dos com covid a que se consegue ainda perfeitamente dar resposta", garantiu ao jornal João Gouveia, coordenador da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19.