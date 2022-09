Os hospitais do Interior do País não deverão encerrar serviços de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e blocos de partos. A comissão de acompanhamento de resposta em Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia, coordenada por Diogo Ayres de Campos, entrega este sábado ao Ministério da Saúde a proposta de reorganização dos serviços. Uma das propostas é a concentração de urgências e de outros serviços, o que levará ao eventual fecho de maternidades.



“É preciso ter em consideração as distâncias entre cada serviço. Se se demoram hora e meia ou duas horas de viagem, não se deve propor o encerramento da maternidade”, explica ao CM Diogo Ayres de Campos. Uma condição que deverá deixar de fora hospitais como Bragança (em 2006 já tinham fechado os blocos de partos de Mirandela e de Macedo de Cavaleiros), Guarda ou Portalegre.

A comissão vai propor que os hospitais sejam organizados em vários níveis, tendo em conta a oferta dos serviços. “Esta distinção tem em conta os recursos humanos disponíveis, as instalações e os equipamentos em cada hospital”, explica Diogo Ayres de Campos, que reconhece que em algumas unidades há “situações aflitivas” de falta de médicos e de enfermeiros especialistas. A proposta da comissão será para cinco anos, “mas se houver evolução, poderá ser revista antes”, diz.

A falta de especialistas é mais grave nos hospitais do Interior, mas também em alguns de Lisboa e Vale do Tejo, em todos os hospitais com maternidade no Alentejo e nos do Algarve. Há cerca de 800 especialistas em Obstetrícia e Ginecologia no SNS, sendo necessários mais 200.



Sete hospitais vão ter Urgências de Ginecologia/Obstetrícia e/ou blocos de partos fechados entre hoje e segunda-feira. No domingo, estes serviços estão fechados em Beja e Caldas da Rainha. Em Abrantes, fecham entre as 09h00 de amanhã e as 09h00 de segunda-feira.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou esta quinta-feira o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pelos seus 43 anos e defendeu que tem de evoluir rapidamente para dar resposta aos desafios atuais e futuros. Numa mensagem publicada no site oficial da Presidência da República na internet, o chefe de Estado relembrou a importância do SNS “na melhoria da saúde de todos”, mas “sem deixar de assinalar a premência da sua evolução”.