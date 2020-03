“Hospitais não vão estar preparados”: Médica faz um apelo aos portugueses para combate ao coronavírus

Luciana Mendes é medica em três unidades hospitalares: Vila Franca de Xira, Amadora-Sintra e Cascais. Ao CM revelou como tem sido estar na linha da frente de combate à Covid-19.- Muito cansativas. Estamos a trabalhar com pessoas que não sabemos se estão infetadas. Chegam e, por vezes, choram: será que estou infetado? É difícil, mas temos de os receber com calma. Tenho de lhes mostrar que não é assim tão simples e que temos de fazer análises. É importante dizer que a maioria dos casos tem logo alta hospitalar. É possível, e deve, ser feita a recuperação em casa.- Não há dia em que não registemos um caso, seja qual for o hospital. É um momento de agonia, insegurança e ansiedade. As pessoas vão ao hospital porque querem fazer um teste. Eu compreendo, mas quem não tem sintomas graves, que justifiquem uma ida ao hospital, deve ficar em casa. Protege-se a ele próprio e a todos nós, até porque, mesmo que não esteja infetado, pode contactar com pessoas que estão.- Se a população não cumprir as regras, vamos entrar numa pandemia igual a Itália e Espanha. Os nossos hospitais não vão estar preparados para isso. Repare, são centenas de casos de profissionais infetados. Imagine que estavam 30 médicos no Serviço de Urgência num dia: vão todos para casa. Qual é a solução? O serviço fica, por momentos, sem médicos. Isso leva a um agravamento nas listas de espera. Ajudem-nos a travar a propagação da doença e fiquem em casa. É a melhor segurança que existe para todos.